Inter, De Vrij: “Volevamo vincere, pareggio giusto. Il mio colpo di testa? Pensavo…”

Stefan De Vrij è ovviamente rammaricato per il pareggio ottenuto dall'Inter a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk

"La parata sul colpo di testa alla fine? Pensavo entrasse, è stato bravo il loro portiere. Siamo venuti qua per vincere, non possiamo essere contenti per il risultato. Penso che alla fine il pareggio sia giusto vista la partita: entrambe le squadre hanno avuto occasioni. Non è un punto malvagio per il girone, le prossime saranno decisive. Ora analizzeremo questa gara e andremo avanti in campionato".