De Vrij: “2 punti persi. Scudetto? Molto difficile. Rinnovo? Stiamo parlando”

Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio a reti bianche contro la Sampdoria : "Scudetto? Molto difficile, il Napoli sta volando, porta a casa vittorie e noi, come stasera, non sempre riusciamo a vincere. Le occasioni le abbiamo create, purtroppo non siamo riusciti a fare gol. A volte è mancato l'ultimo passaggio. Un peccato, sono 2 punti persi stasera.

Champions? Ci arriviamo molto carichi, sono queste le partite che vogliamo giocare tutti. Siamo fiduciosi, ci prepareremo al meglio per passare il turno. Potenzialmente ci sono state tante occasioni per arrivare al tiro, non penso sia stata una questione di atteggiamento, più cose tecniche o scelte, un po' di sfortuna. Sappiamo che c'è da migliorare e dobbiamo fare meglio. Il litigio Lukaku-Barella? Io personalmente non l'ho notato dirante la partita. La situazione si è chiarita subito, bisogna chiudere queste cose e andare avanti. Rinnovo? Stiamo parlando, siamo in buonissimi rapporti e questa è una cosa molto importante".