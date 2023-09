Svincolato per sostituire Arnautovic? GdS: “Inzaghi e l’Inter assicurano che…”

Inzaghi e i dirigenti hanno assicurato che la squadra è a posto così. In organico esistono soluzioni per non far sentire l'assenza dell'austriaco (numericamente verrà sostituito dal Primavera Amadou Sarr) e che non tessererà uno dei calciatori che ancora non hanno trovato una sistemazione. Anche perché potrebbe metterlo in lista solo in campionato (c'è un posto libero): la lista Uefa è chiusa e può essere cambiata solo dopo la fine della fase a gironi”, si legge.