FCIN1908 / Inter, Cuadrado oggi si è allenato a parte: le ultime per il Sassuolo

Ecco gli aggiornamenti in arrivo da Appiano Gentile sulle condizioni di Juan Cuadrado in vista di Inter-Sassuolo di mercoledì

Juan Cuadrado è in fortissimo dubbio anche per il Sassuolo. Dopo i forfait contro Real Sociedad ed Empoli causa infiammazione al tendine, il colombiano oggi ha lavorato ancora a parte ad Appiano Gentile. Secondo FCIN1908.it, domani Simone Inzaghi deciderà se convocarlo o meno per la prossima gara di campionato dell’Inter .

Non c’è fretta di riaverlo, le alternative in fascia non mancano per l’allenatore. Domani verranno fatte le ultimissime valutazioni da Inzaghi e lo staff medico, poi si saprà se Cuadrado sarà o meno a disposizione per il Sassuolo. Al momento è più probabile che dia forfait.