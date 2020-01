Bellinazzo: “Ricavi Inter cresciuti, due i motivi principali. Importante il settore digitale”

La Deloitte Money League 2020 ha certificato la crescita dell’Inter in termini di fatturato. Il club nerazzurro occupa il 14esimo posto della classifica. E di questo ha parlato Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 ore, in un intervento su Skysport. Ecco cosa ha detto: «E’ una classifica sui fatturati che testimonia come Inter e Juve siano cresciuti tantissimo. I bianconeri hanno anticipato questo processo di crescita da qualche anno e l’Inter invece lo sta facendo con Suning negli ultimi anni. Ha fatto registrare una crescita storica del 30% di fatturato».

Due i motivi principali di questa crescita: «Perché l’Inter è diventata non solo una squadra importante, tornata sul campo internazionale, ma si è strutturata anche da un punto di vista manageriale. E’ cresciuta nei ricavi commerciali, quelli asiatici in particolare e lavora bene anche nel campo digital. Importante i follower che le squadre e i loro giocatori hanno. Come Ronaldo che in questo senso ha spinto anche la Juventus che va verso il record dei 500 mln di fatturato. Si sta creando ai vertici della classifica un gruppo di squadre sempre più ricche».

(Fonte: SS24)