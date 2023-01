Inter, tentativo fallito per Demiral. No al prestito: “Motivo resistenze Atalanta chiaro”

Il difensore turco dell'Atalanta era l'obiettivo numero uno per sostituire Skriniar, ma l'Inter non ha trovato l'accordo coi bergamaschi

Andrea Della Sala

Al termine della giornata di oggi, con la chiusura del mercato, si saprà se Skriniar rimarrà fino al termine della stagione all'Inter. I club nerazzurro in questi giorni ha vagliato le possibili opzioni per un arrivo last minute. Un giocatore in particolare era il prescelto dell'Inter.

"Il nome che l’Inter ha trattato a lungo ieri, favorita dal lavoro di un intermediario, è quello di Mehri Demiral dell’Atalanta. Il turco era già stato avvicinato ai nerazzurri la scorsa estate. Ed è tornato d’attualità nelle ultime ore. I due club non hanno però trovato la quadratura del cerchio. Il nodo, più che una valutazione da 20 milioni di euro sulla quale ci si è trovati d’accordo, è sulla formula dell’operazione. La società di Zhang non vuole impegnarsi con un acquisto a titolo definitivo. E dunque vuole limitare il prestito, seppur oneroso, a un diritto di riscatto, senza legarsi a un obbligo. D’altro canto, Percassi vuole lasciar partire il difensore solo in maniera definitiva. Ed è chiaro che queste distanze non fanno che aumentare il livello della difficoltà della doppia operazione nella testa dell’Inter", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Il motivo delle resistenze dell’Atalanta è chiaro. A luglio il riscatto del difensore turco è costato più di 20 milioni di euro al club nerazzurro, dunque oggi propenso a monetizzare un’eventuale cessione. Lo stesso discorso fatto al Nottingham Forest, il cui interesse per Demiral non è stato confortato da argomenti economici convincenti, al di là della scarsa disponibilità del giocatore ad accettare quella destinazione in Premier. Il discorso con l’Inter è stato comunque avviato perché, a certe condizioni, l’Atalanta era e resta disponibile alla cessione di un giocatore ormai molto ai margini nei pensieri di Gasperini, deluso come anche i compagni di squadra da un evidente calo di tensione del turco nel lavoro quotidiano, in particolare dopo la sosta. Quando, non a caso, non è mai stato titolare", aggiunge il quotidiano.