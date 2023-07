Inter, per la difesa Demiral in pole: formula chiara. L’alternativa è un pallino di Ausilio

Alla fine Cesar Azpilicueta ha deciso per motivi familiari di tornare in Spagna. Per l'Inter è sfumato così un obiettivo di mercato che era stato individuato come perfetto sostituto di Skriniar. Adesso il club nerazzurro non vuole perdere tempo e, come sottolinea Tuttosport, tornerà su obiettivi già sondati in passato come Merih Demiral dell’Atalanta e Trevoh Chalobah del Chelsea. "Il 25enne turco è un profilo che all’Inter piace da tempo. E’ abituato a giocare nella difesa a tre. Come noto, i rapporti fra Inter e Atalanta sono ottimi da anni, grazie al feeling fra Steven Zhang e la famiglia Percassi, dunque potrebbe non essere complicato trovare un accordo".