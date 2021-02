Lukaku, gol in quattro derby di fila (anzi cinque). E toglie il primato ad un rossonero

In campionato ha segnato in tutti i derby giocati con la maglia nerazzurra: il belga ha segnato il 3 a 0 nella sfida di oggi

Romelu Lukaku ha segnato nel derby. E il suo gol gli vale un piccolo record. Era dal campionato 1972-1973 che un giocatore non segnava in quattro stracittadine in campionato. Era stato un milanista l'ultimo a riuscirci, appunto in quella stagione. Si tratta di Romeo Benetti. Il nerazzurro ha segnato consecutivamente in quattro derby in Serie A. Ma sono cinque le partite contro il Milan nelle quali ha segnato se si considera che ha segnato su rigore anche nei quarti di finale di Coppa Italia contro i rossoneri.