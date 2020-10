Sky – Inter, oggi tampone per chi rientra dalle nazionali. Derby, Lukaku molto carico: ieri…

Romelu Lukaku è più carico che mai in vista del derby. Secondo quanto riporta Sky Sport, dopo la partita con l’Islanda l’attaccante belga è partito per rientrare subito a Milano. Il giocatore ha deciso di prendere un aereo e arrivare a Milano in modo tale questa mattina di essere ad Appiano Gentile pronto per essere vicino alla squadra. Intanto oggi rientrano tutti gli altri nazionali, per loro solo tampone e poi rientro a casa perché dovranno aspettare l’esito del tampone. Sarà dunque domani l’allenamento cruciale per Conte e per l’Inter in vista del derby.

(Sky Sport)