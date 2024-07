Olanda-Turchia, l’UEFA premia De Vrij come miglior giocatore

Stephan de Vrij ha segnato il gol del pareggio nella gara dei quarti dell'Europeo 2024 contro la Turchia. La Nazionale di Calhanoglu era passata in vantaggio con Akaydin. Il pareggio dell'Olanda è arrivato nel secondo tempo con l'interista che ha segnato di testa. Per la prestazione e per aver ridato speranza all'Olanda, che poi è arrivata alla vittoria per due a uno con un autogol, il giocatore nerazzurro è stato premiato a fine gara come MPV, miglior giocatore della partita.

La sua avventura nel torneo continua, prossima tappa la sfida contro l'Inghilterra in semifinale. In questi giorni si è parlato del difensore anche in chiave mercato e ieri Ausilio di lui ha detto: «Quando arrivano queste cose, sono notizie che a volte hanno fondamento, in questo caso al momento ancora no: è importante per noi, sta disputando un ottimo europeo, fa parte del progetto di questa stagione, viene da un'annata importante. E' un giocatore importante, si alterna con Acerbi: se poi arrivano situazioni che vuole prendere in considerazione, noi siamo qui ad ascoltare. Per noi è un giocatore della rosa e pensiamo ad una stagione con lui».