Barzaghi: “Lukaku-Inter, perché è possibile. E vi posso dire che off the record ha detto…”

Si continua inevitabilmente a discutere delle parole rilasciate da Romelu Lukaku ai microfoni di Sky Sport nei giorni giorni. L'attaccante belga, trasferitosi dall'Inter al Chelsea la scorsa estate, ha dichiarato senza troppi giri di parole di non essere contento della situazione attuale a Londra, e di essere disposto a tornare in un futuro più o meno prossimo a Milano. Sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista Sport Mediaset, ha parlato così della situazione:

"Quello che vi posso dire, avendo un contatto diretto di famiglia, è che la sua reale volontà, e tornerebbe domani a piedi, è tornare all'Inter. Da quello che abbiamo verificato vuole solo l'Inter, perché si è già stufato del Chelsea e della vita a Londra. Il Chelsea non lo darebbe mai al Tottenham di Conte. Non possiamo escludere nulla, ma da quello che abbiamo capito e da quello che ha detto ai microfoni di mio fratello e off the record la sua volontà è solo quella di tornare all'Inter subito. Dal punto di vista economico non è così impossibile che dicono tanti, dato che a gennaio l'Inter risparmierà l'ingaggio di Eriksen e che, qualora il Chelsea, pagasse metà dell'ingaggio, la spesa sarebbe intorno ai 6 milioni di euro. Potrebbe anche esserci un extra budget".