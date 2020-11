Di Canio: “Ibra e CR7 top, Lukaku bravo ma con lui non parti 1-0. Lo voglio vedere…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport durante Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha commentato la partita dell’Inter a San Siro contro il Torino, soffermandosi sulla prestazione di Lukaku:

“L’Inter non può pensare di vincere 15-20 partite così. Mi piace di più questo Conte, perché è quello vero, quello che ha vinto. Prima era poco credibile, rischiava di perdere credibilità con i propri giocatori. Lukaku? Con lui non parti 1-0, non lo metti con Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Ci sono i top e i bravi, e lui è molto bravo”.

Di Canio ha poi continuato: “Farà quello che sa fare, ma lo voglio vedere nelle partite importanti. E’ un giocatore concreto, funzionale alla squadra. Parlate di Eriksen: lui giocava con Kane e Alli, che facevano movimenti diversi. Lukaku vuole palla addosso, il che non esalta Eriksen. Per questo trova difficoltà, così come Hakimi“.

(Fonte: Sky Sport)