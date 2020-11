Conte: “Inter, ha ragione Lukaku. Perso tanto agonismo rispetto all’anno scorso. Sirene ammalianti…”

Al termine della sfida contro il Torino, a San Siro, l’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha analizzato ai microfoni di DAZN la prestazione della sua squadra nel successo per 4-2 contro i granata:

“L’approccio non è stato dei migliori. Dovevamo essere più feroci, cosa che è stato il Torino. Non riusciamo a vincere nemmeno un contrasto. Capisco le difficoltà dopo la Nazionale di riuscire a riattaccare subito la spina e capire l’importanza della partita. Si è visto la difficoltà che tutti hanno avuto post-nazionali. Siamo mancati da questo punto di vista con un atteggiamento con poco furore agonistico. Nella seconda parte bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Il 2-0 avrebbe ammazzato chiunque. Invece abbiamo reagito, Non era semplice. Abbiamo fatto 4 gol ma potevamo farne qualcuno in più. Dobbiamo lavorare e alzare il livello di attenzione e furore agonistico. Rispetto all’anno scorso abbiamo perso tanto da questo punto di vista e dobbiamo essere bravi a recuperare. I calciatori sanno che devono mettere tutto: testa, cuore e gambe. Mi auguro che questo serva per il futuro. Se vogliamo qualcosa dobbiamo conquistarcelo. Dobbiamo essere bravi a ‘sporcarci’. La prima parte non mi è piaciuta assolutamente. Poi abbiamo capito. La strada è lunga e fatica. Dobbiamo scavare, fare i solchi, e far trovare il campo in salita agli avversari. Tante volte questo non è accaduto o in ritardo. Se non ci mettiamo qualcosa a livello personale diventa difficile. L’Inter ha bisogno di questo valori personali. Le parole di Lukaku (“L’Inter non è una big se gioca 60 minuti come oggi”, ndr)? So di avere ragazzi intelligenti, che anche nelle situazioni negative fanno determinate valutazioni. Sono contento delle sue parole. All’esterno vengono estremizzate certe situazioni. Mi dispiace se qualcuno va dietro a sirene ammalianti. Se andiamo di tacco, fioretto, punta… Bisogna abbinare tecnica a furore agonistico che gli avversari devono sentire già dal sottopassaggio, prima che inizi la partita. Ci stiamo lavorando, abbiamo anche gente nuova che deve capire certe situazioni. È un gruppo sano, fatto di ragazzi intelligenti, che ha bisogno di capire certe cose. Sono d’accordo con le parole di Lukaku. Non può essere una questione tattica. Nel 2° tempo abbiamo giocato con Sanchez da trequartista. Non è cambiato niente tatticamente ma l’atteggiamento e la determinazione e la voglia di pressare in maniera feroce. Le pressioni fatte a 2 all’ora non mettono in difficoltà gli avversari mentre dopo li abbiamo messi in difficoltà“.