Di Canio: “Conte uno squalo. Lukaku a Sanremo? Gli avrebbe sbarrato casa dicendogli…”

L'Inter vince anche a Torino per 2-1 e si tiene a distanza di sicurezza dalle inseguitrici. Questa l'analisi di Paolo Di Canio

"In queste situazione, Conte mangia gli altri. In questo momento, è come lo squalo. Mangia i giocatori, fa capire a tutti i dettagli. Le cose che accadono non sono casuali. Avrebbe detto a Lukaku: 'Dove vai? A Sanremo? Non ho capito'. Gli avrebbe sbarrato casa. Anche il gol di Lautaro non è casuale, dopo che Conte l'ha stuzzicato facendo giocare Sanchez".