Mediaset: “Inter-Verona, Fabbri e Nasca saranno fermati: ecco il motivo”

Sta facendo ancora molto discutere quanto accaduto in Inter-Verona, ovvero l'intervento di Bastoni su Duda nel gol del 2-1 decisivo di Frattesi. I vertici arbitrali hanno giudicato negativa la prestazione di Fabbri in campo e Nasca al VAR e, secondo SportMediaset, "entrambi verranno fermati per le prossime gare. Per l'Aia, nel dettaglio, non aver sanzionato l'intervento di Bastoni su Duda poco prima del gol del 2-1 di Frattesi è stato un errore netto. Per Fabbri e Nasca non si tratta di una bocciatura totale o di una sospensione, ma solo di uno stop temporaneo precauzionale. Appena rientreranno, infatti, resteranno sotto osservazione".