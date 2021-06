Di Marzio: “Inter, Calhanoglu ad un passo. Parti sempre più vicine, i tempi”

Hakan Calhanoglu all'Inter si può chiudere a breve. La notizia clamorosa sta prendendo sempre più corpo, i nerazzurri accelerano

Hakan Calhanoglu all'Inter si può chiudere a breve. La notizia clamorosa sta prendendo sempre più corpo. Il centrocampista turco sembra essere il prescelto da Marotta per sostituire Christian Eriksen, destinato in ogni caso ad una lunga assenza dai campi di gioco.

"Le parti sono sempre più vicine. Dopo il primo sondaggio con l'agente del giocatore, l'Inter si è avvicinato sensibilmente al turco. Il Milan continua a offrire 4 milioni per il rinnovo, mentre i nerazzurri hanno fatto una proposta maggiore. I rossoneri, come già dimostrato nel caso Donnarumma, non hanno intenzione di partecipare ad aste. L'Inter potrebbe chiudere presto per Calhanoglu", sottolinea Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport.