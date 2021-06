Gds – Calhanoglu all’Inter, si può chiudere a giorni: cifre e dettagli

L'Inter fa sul serio per Hakan Calhanoglu. La Gazzetta dello Sport conferma quanto vi abbiamo riportato, ovvero del tentativo dei nerazzurri

L'Inter fa sul serio per Hakan Calhanoglu. La Gazzetta dello Sport conferma quanto vi abbiamo riportato, ovvero del tentativo dei nerazzurri in corso per il centrocampista turco, in scadenza di contratto con il Milan. Proprio nello stallo tra l'ex Leverkusen e i rossoneri (5 milioni la richiesta d'ingaggio per rinnovare, 4 l'offerta rossonera) si sarebbe inserita l'Inter, alle prese con i problemi di Eriksen e, dunque, alla ricerca di una mezzala di qualità da inserire in organico.