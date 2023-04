Di Marzio: “Inter, rinnovo Bastoni obbligatorio ora. Accanimento Inzaghi, lui sa che…”

In collegamento da Lisbona, il noto giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato così della vittoria di ieri dell'Inter e non soltanto: “Penso sia un’Inter da partite secche. Quando conta davvero vincere, lo fa, come in Supercoppa per esempio. In Champions i nerazzurri hanno mostrato grande solidità difensiva, da tre gare non subisce gol in Europa. Penso sia più una questione di motivazioni, ieri abbiamo visto carattere e anche gioco. Contro squadre sulla carta più deboli, la squadra nei dettagli non è così attenta. Non è sicuramente questione di condizione fisica, l’Inter è anzi in crescita, nonostante l’età media della squadra. E non è nemmeno una questione tattica, ma solo di motivazioni.