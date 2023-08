Di Marzio: “Lukaku vicinissimo alla Roma: lui ha già detto sì ai giallorossi”

Romelu Lukaku è vicinissimo alla Roma. Come riporta Sky Sport, infatti, nella giornata di oggi Tiago Pinto e Ryan Friedkin, dopo aver ricevuto in mattinata un'apertura dal Chelsea per il prestito, sono partiti alle 4 per Londra. Queste le ultime, con i due club che al momento sono a cena insieme: "Domani mattina è in programma un incontro vero e proprio. Si cercherà l'intesa per prendere il giocatore in prestito (al massimo con diritto di riscatto e non con obbligo) e se tutto dovesse andare nel verso giusto si cercherà un accordo con il belga.