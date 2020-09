Di Marzio: “Nainggolan tornerebbe a Cagliari, ma l’Inter ha cambiato condizioni. Godin…”

A Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione relativa al futuro di Radja Nainggolan, tornato all’Inter dopo il prestito dell’ultima stagione al Cagliari:

“Nainggolan tornerebbe volentieri a Cagliari, lì ha lasciato il cuore. Solo che l’Inter ora ha cambiato le condizioni, dato che non è più un giocatore fuori dal progetto tecnico. Se i rossoblù lo vogliono, lo devono comprare. Questa la situazione oggi, non so il 5 ottobre. Godin? Il Cagliari ci sta provando, è vero. Ma serve un grande sforzo da parte di Giulini. Fino a settembre lo stipendio verrebbe pagato dall’Inter, che però dovrebbe contribuire in qualche modo. Si sta lavorando“.

(Fonte: Sky Sport)