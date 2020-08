Di Canio: “Conte, gravità unica. Suning non perdona. E sono certo non vorrebbe Messi perché…”

Paolo Di Canio, ex attaccante e ora opinionista, ha parlato su Sky Sport delle dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte dopo il successo nell’ultimo turno contro l’Atalanta per 2-0.

“Tre settimane fa parlavamo dello sfogo per quanto riguarda invece chi era all’altezza di indossare questa maglia a fine stagione e avevo detto la mia idea, ovvero che una società non accetta questo e che giocatori si possono “stufare”. Questo di ieri uno strappo importantissimo. Parliamo di aziende importanti a livello mondiale, di altre dimensioni del passato: prima che c’era un presidente intelligentissimo, ricchissimo, ma amante dei propri giocatori, del proprio gruppo e del proprio staff. E allora magari poteva chiudere un occhio da padre, da fratello maggiore; questi (Suning, ndr) non chiudono nulla. Non so perché Conte abbia fatto questo ma è di una pesantezza unica. Non so se abbia delle mire. Vuole che il suo lavoro venga riconosciuto e ogni volta spiattella dati. È anche giusto dal suo punto di vista, ma è di una gravità unica. Poi mi dovessero continuare insieme, lo strappo c’è e comunque la cicatrice rimarrà. Nei momenti in cui le cose non andranno bene quelle cose riusciranno in maniera prepotente. Parliamo di un presidente che durante il Lockdown è in Cina. Lui imputa: “Il presidente è in Cina”, ed è qualcosa di troppo pesante.

Voi pensate che l’Inter non abbia il sogno Messi per arrivare a contendersi a livello di brand con la Juve che ha Ronaldo un’immagine ancora più grande a livello internazionale. Pensate che uno come Conte vorrebbe Messi in squadra? Io sono convinto di no perché è talmente concentrato e attento sul suo lavoro che con Messi si parlerebbe molto più di lui”.