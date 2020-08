“Tendenzialmente, l’Inter è una squadra che attacchi facilmente sui media. Lui voleva protezione dai dirigenti, lui vuole stanare determinati dirigenti. O perché non li vuole più o perché vuole portarli a crescere. E vuole salvare la squadra in vista dell’Europa League”. Così Beppe Bergomi, ex capitano dell’Inter, in merito alle dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte dopo la gara contro l’Atalanta.