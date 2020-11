Di Canio: “Barella ha letture che non si insegnano. Una cosa lo aiuterà a fare differenza”

«Ha letture distintive che non si insegnano». Paolo Di Canio ha definito le caratteristiche di Nicolò Barella su Skysport. L’ex capitano della Lazio ha elogiato come Caressa il giocatore nerazzurro e ha aggiunto: «Mi sembra un atleta completissimo, ha forza, resistenza ed è sempre lucido. Sa agire nelle interdizioni, sa dare la palla filtrante, va in appoggio ed è determinante sulla trequarti. È difficile un giocatore così, che determina. Col Real ha fatto un colpo di tacco per Lautaro. E il passaggio di Genoa era per Lautaro, poi arriva Lukaku e fa gol, ma la palla di Barella l’ha fatta passare sotto le gambe dell’avvesario. Sa agire in tutte le zone di campo».

«E quando hai la lettura, quando giochi con la personalità del veterano, tocca la palla con una facilità – che sembra facile ma non lo è. In questo momento è veramente completo. Si deve mantenere così, ha personalità, se calma quel lato (detto da me poi), non inibire, calmarlo un po’, riuscirà ancora di più a fare la differenza», ha concluso l’ex calciatore.

(Fonte: SS24)