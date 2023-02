Difesa 23/24, possibile vuoto: “E l’Inter ha scelto il profilo giusto per colmarlo”

E' la difesa il reparto che, in casa Inter, potrebbe subire le maggiori modifiche nella prossima sessione di mercato. Assodato l'addio a zero di Skriniar , anche De Vrij e Acerbi restano in bilico. Ecco perché, come scrive il Corriere dello Sport, il club nerazzurro ha individuato in Evan N'Dicka , altro parametro zero, l'uomo giusto: " A differenza di Pavard, francese come lui, e di Djalò, è già libero di firmare per un nuovo club, avendo il contratto in scadenza a giugno.

Tuttavia, N’Dicka non sarebbe il dopo-Skriniar, essendo di piede mancino, ma in una difesa a 3, oltre che a sinistra, ha giocato spesso al centro. E, sotto tale aspetto, farebbe comunque comodo all’Inter, visto che il destino di De Vrij e di Acerbi è in bilico: il primo è in scadenza e tergiversa davanti all’offerta di rinnovo di viale Liberazione, il secondo è in prestito e occorre trovare un nuovo accordo con Lotito per non pagare i 4 milioni previsti per il riscatto. Insomma, è probabile che là in mezzo possa crearsi un vuoto, e allora N’Dicka sarebbe davvero l’uomo giusto per colmarlo".