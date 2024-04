Dimarco: “Abbiamo trasmesso l’interismo ai nuovi. Inter diversa, è qualcosa di speciale”

Quando ci si diverte così non c'è nulla di faticoso. L'Inter non è una squadra come le altre, è speciale. Io Barella, Bastoni, Lautaro, Darmian abbiamo sempre cercato di trasmettere l'interismo. Tutti i nuovi arrivati hanno dimostrato di giocare per questa maglia. Un applauso a tutti, siamo stati tutti uniti per conquistare questo obiettivo. Per lo scudetto farà un tatuaggio, me lo merito. Cercheremo di fare il massimo anche per gli Europei, siamo in tanti qui nell'Inter. Ora ci godiamo la festa dal 29 maggio penseremo all'Europeo.