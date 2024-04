Dopo la festa negli spogliatoi per la conquista della seconda stella, l'esterno dell'Inter Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Inter Tv esprimendo tutta la sua gioia per lo scudetto

Dopo la festa negli spogliatoi per la conquista della seconda stella, l'esterno dell'Inter Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Inter Tv esprimendo tutta la sua gioia per lo scudetto conquistato in casa del Milan: