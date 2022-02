Federico Dimarco in esclusiva al “Web Media Day”: l’intervista e le parole a FCIN1908

Oggi pomeriggio il giocatore sarà ospite del "Web Media Day"

Federico Dimarco ha rinnovato fino al 2026 proprio a Natale con il club per il quale tifa e gioca fin da bambino. Un momento speciale in una stagione nella quale Federico si vuole togliere tante soddisfazioni. Il giocatore sarà protagonista oggi del "Web Media Day" organizzato dall'Inter per i siti sportivi. Le parole e l'intervista di Dimarco a FcInter1908.it saranno online nel primo pomeriggio (l'appuntamento è fissato per oggi dalle 14:45 in poi).