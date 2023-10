Dimarco: “Cosa ho pensato quando Lukaku ha fermato il mio colpo di testa? Lo dico dopo…”

Federico Dimarco, esterno sinistro dell'Inter, è stato ospite di Alessandro Cattelan nel suo programma "Stasera c'è Cattelan", in onda su Rai 2 oggi in seconda serata. Il conduttore, tifosissimo nerazzurro, è tornato sulla finale di Champions League, al momento in cui il numero 32 interista ha prima colpito la traversa, e subito dopo si è visto respingere il suo tap in a colpo sicuro da Lukaku: "Io ero già lì sul divano a esultare. Traversa, sfortuna! Ma per fortuna la palla torna a te che ci dai di testa, il portiere era come un tonno nella rete, e sulla riga trovi Romelu, che era lì davanti. Cosa hai pensato? Lì hai il tempo di pensare?". Dimarco ha lasciato intuire la risposta: "Facciamo una cosa, te lo dico dopo...".