Cds – Dimarco, miglior sinistro italiano. Frattesi, il superbomber di Spalletti

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi analizza la vittoria dell'Italia contro Israele. Dopo un primo tempo giocato a ritmi lenti e con poche occasioni, nella ripresa gli azzurri hanno alzato i ritmi e portato a casa altri tre punti dopo aver battuto la Francia. "A Spalletti non era garbato tanto il modo in cui era stata definita, salutata e onorata la vittoria dell’Italia a Parigi. Il calcio “all’italiana” suona male anche alle sue orecchie italiane, così ha voluto aggiungere che in quella partita la Nazionale aveva fatto anche tante altre cose, il palleggio, i cambi gioco, la pressione alta (che non significa ipertensione). Gli piace di più la definizione di europeista che quella di italianista. Così stavolta ha voluto dimostrare che aveva ragione e l’Italia si è messa davvero a palleggiare per un tempo intero. Una noia mortale. Da Gatti a Buongiorno, da Buongiorno a Bastoni, da Bastoni a Ricci, da Ricci a Gatti e si ricominciava da capo, una, due, tre volte".