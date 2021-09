Dimarco: “Rigore? Dispiaciuto per non aver fatto vincere la squadra, rincuorato da tutti”

Al termine della sfida tra Inter e Atalanta, ai microfoni di Dazn, ha parlato l'esterno nerazzurro

"Ho tirato lì perché ho deciso subito di calciare lì. Mi dispiace non aver fatto vincere la squadra, ma sono contento perché i miei compagni e la curva mi hanno subito rincuorato. È stata una bella partita, col pubblico giochiamo uno in più. Dispiace perché abbiamo perso dei punti per strada, ma dobbiamo continuare su questa strada. Quando entro cerco sempre di dare il massimo, ogni giorno in allenamento cerco sempre di migliorarmi, mi allenerò anche sui rigori adesso. Mi dispiace di aver sbagliato".