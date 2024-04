"Ci capiamo al volo noi della fascia sinistra con Bastoni e Mkhitaryan. Inzaghi? Ogni tanto rosica quando mi sposto a destra, sono movimenti che faccio per ricevere palla e così abbiamo fatto tanti gol. Se mi rivedo in Zanetti? Per quello che ha fatto lui, penso sia irripetibile. Ha scritto la storia. Siamo in tanti a rappresentare l'Inter, non sono l'unico. Sono dal 2004 nella famiglia Inter e per me è una soddisfazione maggiore".