Sky – Inter, De Vrij va in panchina. Bastoni diffidato, Inzaghi promuove ancora Dimarco?

Il tecnico dell'Inter sembra essere intenzionato a schierare dal 1' domani contro lo Spezia l'ex giocatore del Verona

L'Inter scenderà in campo domani sera in casa dello Spezia. Inzaghi pensa di far rifiatare qualche giocatore tenendo conto della sfida di martedì con il Milan e anche dei diffidati in casa nerazzurra. Detto che Correa dovrebbe essere confermato nell'attacco del'Inter, il tecnico dei nerazzurri potrebbe riconfermare anche la difesa.