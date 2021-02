Diritti Tv, Lega Serie A spaccata in due fronti: Inter e Juve spingono per Dazn. Lotito…

Sull’asse diritti Tv-fondi di private equity, in Lega si è creata una spaccatura. Inter e Juve spingono per Dazn

Nove squadre (Bologna, Crotone, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Benevento, Spezia, Torino e Roma) hanno ieri disertato l'assemblea in cui si sarebbe dovuta discutere l'assegnazione dei diritti televisivi per il triennio 2021-2024. Segno di una spaccatura in Lega venutasi a creare sull’asse diritti Tv-fondi di private equity. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, quanto ai fondi, l’alleanza con i private equity non è ancora tramontata.