Ieri discorso di Inzaghi all’Inter: “Resta questa convinzione post Liverpool”

Prende la parola Simone Inzaghi ad Appiano Gentile: ecco cos'ha detto ai nerazzurri dopo l'eliminazione dalla Champions League

"Parole di apprezzamento per la prestazione di Liverpool e l'invito a ricaricare subito le batterie per vincere anche a Torino dopo i successi consecutivi con la Salernitana e ad Anfield. Ieri mattina, alla ripresa degli allenamenti, per la prima volta Simone Inzaghi ha parlato alla squadra dopo la vittoria di mercoledì, nel ritorno degli ottavi di Champions. A caldo negli spogliatoi non è solito dire molte parole ai suoi e anche stavolta è stato così: ha aspettato ieri per analizzare la prestazione, ma soprattutto per congratularsi con la squadra e per sottolineare quanto la prova in terra inglese, contro una delle formazioni più forti al mondo, deve rendere tutti orgogliosi. Lui è il primo ad esserlo. Resta la delusione per l'eliminazione, ma, è convinto Inzaghi, una prova del genere darà la spinta al gruppo per ripartire forte in campionato. L'obiettivo è arrivare alla sosta dopo aver vinto contro due avversarie toste come Torino e Fiorentina, ma per riuscirci, ha aggiunto, ci vorranno lo spirito di sacrificio, la determinazione e la grinta viste a Liverpool", si legge.