Inter, domani giornata importante: svelato il bilancio al 31 marzo di Inter Media and Communication

Nella giornata di domani, l’Inter renderà pubblico il bilancio di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi da sponsorizzazioni e da diritti tv. Sarà il bilancio relativo al periodo 1 Luglio 2019-31 Marzo 2020. E sarà un bilancio importante, in cui si comincerà a capire l’andamento stagionale della società per quanto riguarda soprattutto gli sponsor. Questa era la situazione al 31 dicembre.

Ecco il comunicato dell’Inter.

“Spettabili Investitori,

il Gruppo FC Internazionale intende annunciare i risultati economico-finanziari di Inter Media and Communication S.p.A. relativi al periodo 1 Luglio 2019-31 Marzo 2020 in una conferenza telefonica fissata per il prossimo 28 Maggio 2020 alle ore 14.00 CEST.

Inter Media and Communication S.p.A. e il Gruppo F.C. Internazionale Milano S.p.A. invitano tutti gli investitori interessati a fare riferimento all’indirizzo e-mail investor-relations@inter.it per ricevere i dettagli per la partecipazione alla conferenza telefonica.”