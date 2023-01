Inter e Milan, dubbi sul nuovo stadio. Meazza vincolato, progetto a rischio: riecco Sesto

Nuovi problemi per Inter e Milan per la costruzione del nuovo stadio. San Siro non può essere abbattuto, si pensa a nuove soluzioni

Quindi il possibile vincolo relazionale sulla Scala del Calcio, a cui potrebbe aggiungersi quello monumentale che scatta dopo 70 anni (nel 2024), può mandare in soffitta senza appello oltre tre anni di lavori di Inter e Milan. I due club aspettano comunque con fiducia la decisione del Comune ma è evidente che non possano far finta di niente. Anche perché solamente la redazione del progetto esecutivo sul distretto San Siro che puntavano a far partire a inizio 2023 costa non meno di 40-50 milioni", spiega La Gazzetta dello Sport.

"In questo momento Palazzo Marino preferirebbe aspettare la decisione del governo, anche per non vedere sconfessata da Roma la sua scelta di dare l’ok a Inter e Milan. Sesto, e quindi l’area immensa dove c’erano le acciaierie Falck torna quindi con forza in prima pagina. Anche perché per Inter e Milan costruire un nuovo stadio per far crescere i ricavi è obbligatorio. Che sia a San Siro o altrove, Suning e RedBird non hanno mai fatto un passo indietro. Ma lontano dallo storico quartiere di San Siro Inter e Milan andrebbero comunque avanti a braccetto? Questo è difficile dirlo al momento: di certo c’è che è soprattutto la sponda rossonera ad aver negli anni balenato l’ipotesi di trasferirsi a Sesto, ma Suning dal canto suo non ha mai pensato di fare da sola, nemmeno riconsiderando l’ipotesi di ristrutturare il vecchio Meazza".