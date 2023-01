Nuovo stadio, Bonomi: “Vincolo su San Siro? Andiamo altrove ma partendo da zero”

La questione stadio è letteralmente in alto mare. La 'minaccia' del sottosegretario Sgarbi di mettere il vincolo su San Siro ha riaperto ogni scenario. E i tempi si allungano, con evidenti danni per Inter e Milan.

Le due società vorrebbero capire in tempi brevi se la pista nuovo stadio a San Siro sia ancora attuabile. Ma non ci sono certezze su questo. E per questo, la possibilità di uno stadio altrove si fa nuovamente concreta.

Lo conferma Giuseppe Bonomi, responsabile del dossier stadio per conto di Inter e Milan: «In questo momento, il tema è capire se ci sarà o meno il vincolo. Nel caso in cui, poi, su San Siro non si possa proseguire, valuteremo altre aree ma ripartendo da zero».