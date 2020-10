GdS – Inter, Bastoni e Nainggolan recuperati: un dubbio per Conte. C’è un cambio in lista Uefa

Buone notizie per Antonio Conte in vista dell’esordio in Champions League contro il Borussia Monchengladbach di domani sera. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, ieri Alessandro Bastoni ha completato l’iter medico dopo la negatività al Covid-19 ed è tornato ad allenarsi in gruppo. Il difensore classe 1999 sarà a disposizione per la gara di domani e riprenderà il suo posto sul centro sinistra della difesa a tre.

Oggi, in occasione della rifinitura, si unirà al gruppo anche Radja Nainggolan, che sarà quindi convocabile. In programma un nuovo tampone per Skriniar e Young: i due, finito il periodo di quarantena, aspettano l’esito negativo per tornare in campo col gruppo. Intanto Padelli ha sostituito in lista Uefa Radu, out per Covid. È consentito il cambio per quanto riguarda i portieri.

Un solo dubbio per Conte alla vigilia della gara: Sensi ed Eriksen si giocano un posto sulla trequarti nel 3-4-1-2, con l’ex Sassuolo in vantaggio sul danese.