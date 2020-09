Orrico: “Eriksen va messo da parte, meglio Sensi. Nainggolan e Perisic? Non capisco…”

Corrado Orrico, ex tecnico dell’Inter, ha commentato ai microfoni di Radio Sportiva la prima uscita stagionale dei ragazzi di Conte: “Juve e Inter sono sullo stesso piano. Le vicende del campionato hanno stravolto i ritmi di preparazione e le squadre si sono ritrovate con il campionato in faccia. Nainggolan e Perisic? Non capisco perché l’anno scorso sono stati trattati in malo modo e adesso li vedo in campo, dato che entrambi andranno via. Eriksen? Va messo un po’ da parte perché Sensi lo vedo molto meglio“.