L’Inter mette il cartellino su Dumfries: prezzo stabilito, nessuna contropartita tecnica

"Il prezzo di Dumfries è stato già fatto da tempo, visto il forte interesse di tanti club stranieri: l’Inter valuta l’olandese non meno di 50 milioni e - come già successo in passato con altri big in uscita - non è disposta ad accettare contropartite tecniche. Solo cash, perché c’è un progetto tecnico da portare avanti, fondamentale anche per l’aspetto economico del club. E i soldi per la cessione di Dumfries dovranno poi essere reinvestiti (ma solo in parte) sul mercato e indirizzati verso la Baviera per provare ad arrivare a Mazraoui, il prescelto da Marotta e Ausilio", spiega La Gazzetta dello Sport.