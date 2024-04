Denzel Dumfries non sa ancora se giocherà con l'Inter la prossima stagione. Il difensore ha ancora un anno e ammette che a breve incontrerà il club nerazzurro per cercare di trovare una soluzione: "Non ci abbiamo ancora lavorato, perché eravamo ancora in corsa per lo scudetto", ha detto l'olandese a Ziggo Sport dopo la vittoria per 2-1 sul Milan. "Arrivano anche gli Europei. Non si sa mai come andranno le cose, ma le conversazioni stanno andando bene. Il club però sta attraversando un momento difficile. Mi aspetto che riprenderemo le discussioni a breve termine".