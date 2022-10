Dumfries, serata sfortunata: segnali non preoccupanti ma condizioni da valutare

Non è sembrata una serata fortunata per Denzel Dumfries: due pestoni, uno anche prima del match, per l'olandese

Ecco il punto de La Gazzetta dello Sport:

"Una serata sfortunata per l’esterno olandese, che ha prima rischiato di saltare il match per una forte botta rimediata durante il riscaldamento, e poi è stato sostituito per un altro forte pestone nel finale. Momenti di apprensione in entrambi i casi, ma i segnali non sembrano preoccupare"