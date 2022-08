Dumfries: “Gol importante, bene partire con una vittoria. Lukaku…”

Al termine di Lecce-Inter, Denzel Dumfries, il match winner, ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "È un gol importante. Complimenti al Lecce per come hanno difeso proteggendo il risultato. Penso che l'anno scorso abbiamo lasciato troppi punti nelle gare con le piccole, quindi è importante partire vincendo subito, queste sono partite complicate. Lukaku? Contenti che sia con noi e che si sia sbloccato. Per noi è un giocatore importante".