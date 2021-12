Dumfries: “Voglio giocare il Mondiale. 352? Trovo strana una cosa. All’Inter…”

Il giocatore non vede l'ora di scendere in campo con la sua nazionale ai prossimi mondiali in Qatar

Gianni Pampinella

L'Olanda si è qualificata per la Coppa del Mondo in Qatar un mese e mezzo fa. Denzel Dumfries ha grandi aspettative per la fase finale del Mondiale, per il giocatore dell'Inter sarebbe il secondo torneo internazionale con la propria nazionale dopo gli ultimi Europei. "Voglio e devo esserci in Qatar", dice il giocatore a Voetbal International. "Questo è quello che sogni da bambino. Quindi devo fare in modo di giocare tanti minuti all'Inter. Perché penso che possiamo fare molto con gli Orange ai Mondiali. Dal momento in cui è arrivato Ronald Koeman, siamo stati una squadra in via di sviluppo. Ora abbiamo un gruppo molto esperto".

"'Guarda dove giocano molti internazionali. Inter, Barcellona, ​​Paris Saint-Germain, Juventus, Liverpool, Dortmund, Tottenham, Ajax e PSV. Abbiamo un buon mix di ragazzi esperti e grandi talenti. Proprio perché giochiamo insieme da diversi anni e stiamo acquisendo sempre più esperienza, ci si può aspettare sempre di più da noi, credo. Stiamo diventando più forti, possiamo vederlo".

"Voglio solo giocare ai Mondiali", continua il trenta volte nazionale dell'Olanda. "E se lo farò in un 4-3-3 o 5-3-2, non mi interessa. So che tatticamente capisco sempre meglio quest'ultimo sistema. Posso trarne vantaggio. Trovo strano che ci siano persone nei Paesi Bassi che pensano ancora che questo non sia un sistema di attacco. All'Inter dobbiamo solo stare molto attenti ad avere un buon posizionamento difensivo, ecco quanto è votato all'attacco questo sistema. Questo è possibile anche con la nazionale olandese".

(vi.nl)