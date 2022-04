Inter, Dumfries: “Vogliamo vincere e prenderci questa finale. Derby gara speciale”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset prima di Inter-Milan, Denzel Dumfries, laterale nerazzurro, ha mostrato tutta la carica della squadra

"Quella contro il Milan è una partita speciale, diversa dalle altre. La nostra concentrazione è tutta per vincere e prenderci questa finale. Siamo in fiducia, sappiamo che sarà una partita importante anche per il campionato. Sappiamo quello che vogliamo fare per vincere questa gara".