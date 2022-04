Inter-Milan, le formazioni UFFICIALI: Lautaro-Correa in avanti. Sorpresa a destra

Le scelte di Simone Inzaghi e Stefano Pioli per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma alle 21 al Meazza

Daniele Vitiello

"E' ora di vincere un derby". Questo il senso delle parole pronunciate da Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Milan, la stracittadina che mette in palio il pass per la finale di Coppa Italia. Stasera nerazzurri e rossoneri si sfidano nuovamente al Meazza dopo lo 0-0 dell'andata nel tentativo di raggiungere l'ultimo atto della competizione. Inevitabile sottolineare anche l'importanza del match sulla testa di entrambe le formazioni, chiamate a lottare gomito a gomito pure in campionato. Il risultato di stasera potrà incidere sull'ultimo scorcio dì Serie A, per cui diventa ancora più grande il peso sulle spalle dei calciatori che scenderanno in campo.

Resta ancora in vigore la beffarda regola del gol in trasferta in Coppa Italia (stasera più che mai) e questo complica la vita dell'Inter. I nerazzurri in caso di pari con gol verrebbero eliminati, per cui non c'è alternativa alla vittoria. Un altro 0-0 prolungherebbe la sfida fino ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

Intanto, sono emerse le formazioni ufficiali dell'incontro. Nei nerazzurri si rivedono dal primo minuto De Vrij e Lautaro Martinez. Due le sorprese, però: Darmian al posto di Dumfries a destra e Correa al fianco del Toro, con il bosniaco Edin Dzeko in panchina. Per il resto, confermati tutti i titolarissimi. Nel Milan, invece, torna Calabria in difesa, a comporre la solita catena di destra insieme a Saelemaekers, che vince il ballottaggio con Messias. Kessie avanzato sulla trequarti nel tentativo di schermare Brozovic.

San Siro torna a ospitare il Derby di Milano. Dopo lo 0-0 dell'andata, Inter-Milan vale un posto in Finale di Coppa Italia.

Il calcio d'inizio è alle 21.00, queste le formazioni ufficiali decise dai due allenatori:

INTER (3-5-2): Handanovič; Škriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Perišić; Correa, Martínez. A disp.: Radu; D'Ambrosio, Dimarco, Dumfries, Ranocchia; Gagliardini, Gosens, Vecino, Vidal; Caicedo, Džeko, Sánchez. All.: Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia; Bakayoko, Castillejo, Díaz, Krunić, Messias; Lazetić, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Mariani di Aprilia.