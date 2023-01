GdS svela: “Inter, la priorità del club nell’ultima settimana di mercato”

La priorità dell'Inter per l'ultima settimana di calciomercato, entrata oggi nel vivo. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono al lavoro per portare a termine una missione su tutte, svela La Gazzetta dello Sport: "Nell’ultima settimana di mercato la priorità dell’Inter è vendere Milan Skriniar. Vendere adesso Skriniar però è complicato e questo Marotta e Ausilio lo sanno benissimo. Perché il giocatore ha già un accordo per 5 anni con il club di Al Khelaifi: avrà un ingaggio superiore agli 8 milioni netti e avrà un ricco bonus alla firma. C’è chi parla di 10 milioni, chi sostiene anche il doppio. Ecco perché la strada per i dirigenti nerazzurri è in salita: solo se il Psg e il tecnico Galtier ravviseranno di aver subito bisogno del difensore per schierarlo negli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco, qualcosa può muoversi.