Dumfries, volontà chiara: chiesta la cessione all’Inter, affare ancora possibile

L'esterno olandese vuole indossare la maglia nerazzurra: da convincere il Psv, che dice no al prestito con diritto di riscatto

L'Inter stringe i tempi per Nahitan Nandez , ma nel frattempo non perde di vista gli altri obiettivi per la fascia destra: in tal senso Denzel Dumfries rimane il preferito della dirigenza nerazzurra. L'esterno olandese ha raggiunto il ritiro del Psv Eindhoven, ma per il momento si sta allenando a parte: la sua volontà è quella di cambiare aria, ma il suo club intende monetizzare dalla sua cessione. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, l'ipotesi di vederlo presto a Milano non è ancora da scartare.

"Il dialogo iniziato da tempo con il Cagliari va avanti e non si interrompe, ma pur essendo a questo punto Nandez il favorito per ricoprire il ruolo di "quinto" di destra nella nuova Inter di Inzaghi, Dumfries non può essere considerato fuorigioco. L'olandese, che è di gran lunga il preferito alla Pinetina e in viale della Liberazione, da qualche giorno si sta allenando a parte al Psv e al club ha ribadito che vuole cambiare aria. Siccome l'interessamento per lui dell'Everton ha perso di consistenza, ha chiesto la cessione all'Inter. Un passo in avanti verso l'esterno della nazionale orange? Non necessariamente perché lui la volontà di indossare la maglia nerazzurra l'ha sempre avuta. Il problema sono i dirigenti del Psv che non accettano il prestito con diritto di riscatto".