Roma, Dybala e la (doppia) clausola nel contratto: i dettagli. Per i club italiani….

Quando l'attaccante firmò il contratto con la Roma, fu inserita anche una particolare clausola

Gianni Pampinella

Le ultime dichiarazioni di Paulo Dybala non lasciano tranquilli i tifosi della Roma. "La clausola che ho nel contratto è una cosa tra i miei procuratori e la società. Non so quello che succederà a fine anno", ha detto l'argentino alla vigilia della gara contro il Salisburgo. Quando l'attaccante firmò il contratto con la Roma, fu inserita anche una particolare clausola. Gianluca Di Marzio riporta tutti i dettagli della (doppia) clausola.

"Quella presente nel contratto di Dybala non è una semplice clausola rescissoria, bensì una sorta di partnership con il club. La clausola prevede due soluzioni, una per l’estero e una per l’Italia. La clausola rescissoria valida per club italiani è fissata a 20 milioni di euro. La Roma può annullare l’esercizio di tale clausola aumentando l’ingaggio del giocatore, portandolo da 3.8 milioni di euro più bonus a 6 milioni".

"Nel caso in cui, però, il club giallorosso decidesse di non alzare l’ingaggio dell’argentino e dunque lasciarlo andare nel club intenzionato a pagare la clausola, la Roma incasserebbe l’80% dei 20 milioni, mentre il 20% andrebbe al calciatore. L’ultima parola spetta, dunque, al club capitolino. Per le squadre estere, invece, la clausola è più bassa ed è fissata a 12 milioni di euro, ma il meccanismo resta sempre lo stesso. In questo caso, però, l’ultima parola spetta a Dybala".

(gianlucadimarzio.com)