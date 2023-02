Inter, Brozovic torna dal 1′ con un’arma in più. La verità sulle voci di mercato

Subentrato contro la Sampdoria, Marcelo Brozovic è pronto a riprendersi il posto da titolare in mezzo al campo in Inter-Udinese. Lo sottolinea anche Sport Mediaset nel focus proposto oggi: "Finalmente è entrato nelle rotazioni di Inzaghi per ritrovare il ritmo partita. Al di là di uno spezzone non ancora ai suoi livelli, sembra tornato il momento del ritorno all'antico tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Il croato sarà pedina preziosa anche considerando che avrà la fascia da capitano sul braccio, come indicano le gerarchie spiegate da Inzaghi in conferenza".